Selçuk Bayraktar'dan TB3 paylaşımı! Müthiş gelişmeyi duyurdu
Savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla bilinen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 hakkındaki yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Şahsi Twitter hesabından paylaşım yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 6 Saat Süren 4. Uçuş Testini de Başarıyla Tamamladı." dedi.
İlk kez Teknofest'te sergilendi
Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.
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