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Siyaset Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a sürpriz
Siyaset

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a sürpriz

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yapan Selçuk Bayraktar çiçek takdim etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 13:04:00 -

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 20 Ağustos'ta GENÇ KADEM'in eğitim kampına katıldı.

Eğitim, söyleşi ve sosyal aktivitelerin düzenlendiği kampta Selçuk Bayraktar'ın eşine verdiği çiçek damga vurdu. 22 Ağustos doğumlu Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yapan Selçuk Bayraktar çiçek takdim etti.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Hangimiz sevmedik? Çılgınlar gibi…" notuyla paylaşıldı. 25 bin beğeni ve 500 bin izlenme alan videoda Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" şarkısı kullanıldı.

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