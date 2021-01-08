Selçuk Bayraktar'dan Somalili gencin TB2 paylaşımına cevap

Türkiye'de SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Somalili bir şoförün kamyon arkasına yazdırdığı Bayraktar TB2 fotoğrafına sosyal medyada beğeni yağdı.

Somalili gençten TB2 paylaşımı

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, Somali'de kamyon arkası yazısına dönüştü.

Somalili bir genç sosyal medya hesabından Somali'deki 'Bayraktar TB2' nin yazılı olduğu kamyon arkası fotoğrafı paylaştı.

Selçuk Bayraktar'tan cevap geldi

Somalili genç Najeb Abdi'nin paylaştığı olay fotoğrafı "Eğer bunu okuyabiliyorsan bana çok yakınsın" notuyla sosyal medyadan paylaşan Bayraktar'a Abdi'den Türkçe teşekkür cevabı geldi.

Sosyal medyada viral oldu

Abdi, Somalililerin ve Türklerin kardeşliğini vurgulayarak "Teşekkür ederiz. Selçuk bayraktar. Sizi kendimize çok yakın hissediyoruz, sizinle birlikte vakit geçirebilmek bize büyük şeref verir. Türkler ve Somaliler sonsuza kadar kardeş kalması için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırız, yaşasın kardeşlik." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar ile Somalili gencin karşılıklı TB2 paylaşımları sosyal medyada binlerce retweet ve beğeni aldı.

Bayraktar'ın öne çıkan özellikleri

Taktik İnsansız Hava Aracı olarak da bilinen Bayraktar TB2'ler, orta ve uzun irtifada kalış süresi sınıfında yer aldıyor. Ortadoğu'da kartların yeniden dağıtılmasına sebep olan SİHA'lar, tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir.

Türk güvenlik güçleri tarafından 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2'ler, 8 kilometre öteden hedefini tam isabetle vurabiliyor.

Dört farklı akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA, hedefe yakın alanlara verebileceği hasarı önlemek maksadıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip. Bayraktar TB2'ler ayrıca sürekli havadan gözetme, hedef tespit etme ve imha imkanı sağlıyor.