  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vicdansız taksici, epilepsi nöbeti geçiren çocuğu üstü ıslak olduğu için...

BAE'nin hedefinde Konya var! Ne yapıp edip onu almak istiyorlar

Bahçeli'den alevilere büyük jest

MSB açıkladı! Uçaklar bir anda havalandı ve o bölgeyi bomba yağmuruna tuttu

Suudi Arabistan son kararını dünyaya az önce ilan etti: Türkiye'den satın alabiliriz

'Ömrümüz su taşımakla geçti' Vatandaştan CHP'li belediyeye büyük isyan!

Türkiye'de yeni bir salgın mı başladı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Ümit Özdağ'dan ortalığı ayağa kaldıracak Kılıçdaroğlu iddiası! Tüm Türkiye şok oldu

Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler

Büyük yankı uyandıran iddia! İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması
Gündem Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 18:44:00 - 2023-09-01 19:31:03
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın siyasete girip girmeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayraktar, 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna ilk kez bu kadar net cevap verdi.

'Korkup geri dönecek değiliz'

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’ya konuşan Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yani mücadele politikayı, siyaseti gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki" ifadelerini kullandı.

'Ülkemizin faydasına en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz'

Hiçbir zaman siyasete girme gibi bir hayali olmadığına vurgu yapan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir düşünün; uçaklarımız dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilmiş, gelirlerimiz dünyada hiçbir benzeri olmaz şekilde sanayi şirketleri açısından yüzde 82’si yurt dışından, ihracattan… Dünyadaki teknoloji firmalarına baksanız onlarda bile çok az bulursunuz örnek çok çok azdır… Şimdi böylesine bu kadar büyük bir mücadele verirken elbette bunlar ülkelerin güvenliği için kullanılan sistemler bu kadar dünyada biliniyorken; yani şimdi Azerbaycan’daki harekatı düşünün ne kadar düşmanlık yapıldı değil mi? Azerbaycan kendi topraklarında yaptı bu harekatı. Bütün uluslararası meşruiyetini düşünün kendi işgal edilmiş topraklarında yaptığı savunma harekatından dolayı dünyanın her tarafından tehditler ambargolar yağdı değil mi? Şimdi bunlardan korkmayıp, mücadelenin farklı şekilde de verilmesi gerekiyorsa elbette o şekilde de vereceğiz demektir… Ama dediğim gibi böyle bir hayalim olmadığı gibi biz yaptığımız işi insanlığın faydasına, ülkemizin faydasına en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Selçuk Bayraktar paylaştı: Biz hazırız
Selçuk Bayraktar paylaştı: Biz hazırız

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selçuk Bayraktar paylaştı: Biz hazırız

İtalyanlar Selçuk Bayraktar ile ilgili öngörüsünü 'Gelecekte olabilir' diyerek dünyaya ilan etti!
İtalyanlar Selçuk Bayraktar ile ilgili öngörüsünü 'Gelecekte olabilir' diyerek dünyaya ilan etti!

Teknoloji

İtalyanlar Selçuk Bayraktar ile ilgili öngörüsünü 'Gelecekte olabilir' diyerek dünyaya ilan etti!

Selçuk Bayraktar İHA'larla Teknofest'te! İlan etti: GÖKBEY, Bayraktar TB2 - TB3, HÜRKUŞ! Havalara uçacak!
Selçuk Bayraktar İHA'larla Teknofest'te! İlan etti: GÖKBEY, Bayraktar TB2 - TB3, HÜRKUŞ! Havalara uçacak!

Teknoloji

Selçuk Bayraktar İHA'larla Teknofest'te! İlan etti: GÖKBEY, Bayraktar TB2 - TB3, HÜRKUŞ! Havalara uçacak!

Selçuk Bayraktar'dan ABD ve İsrial'e kötü haber! Kritik tarihi açıkladı
Selçuk Bayraktar'dan ABD ve İsrial'e kötü haber! Kritik tarihi açıkladı

Gündem

Selçuk Bayraktar'dan ABD ve İsrial'e kötü haber! Kritik tarihi açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23