İşte bu hiç beklenmiyordu: Yıllardır Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılıyordu ama...
Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı...
Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz yıllarda adı birçok kez Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Sunderland'in orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın siyah beyazlı takımda forma giymeye hazır olduğu iddia edildi.
Süper Lig'de bu akşam Rizespor'a konuk olacağı maçla birlikte sezonu tamamlayacak olan Beşiktaş'ta, bu karşılaşmanın ardından başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gelecek sezonun planlamasına dair bir toplantı yapılması bekleniyor. Adalı - Yalçın zirvesinde transfer gündemindeki isimler de ele alınacak.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, bu toplantının neticesine göre Beşiktaş'ın orta sahaya yapacağı takviye için Sunderland ile Granit Xhaka pazarlığına başlayabileceği belirtildi. 33 yaşındaki ön libero için Sergen Yalçın'ın kararının beklendiği vurgulandı.
Haber detayında, Xhaka'nın yaz tatili için Antalya'ya geleceği ifade edilerek, tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Geçen yıl 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İsviçreli futbolcunun Sunderland ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kariyerinde Basel, Mönchengladbach, Arsenal ve Bayer Leverkusen gibi takımlar da bulunan Granit Xhaka bu sezon çıktığı 34 maçta 2 bin 848 dakika sahada kaldı ve Sunderland'e 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Xhaka'nın adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
