Masonlar CHP’de cirit atıyor

Buğra Kardan İstanbul

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu’nun masonlarla içli dışlı olduğu ortaya çıktı. Ünlü’nün Rotaract Kulübü’nde görev yaptığı, Rotary ve Lions’un çalışmalarına katıldığı saptandı. Aksu’nun da belediyenin önemli projelerinde yer verdiği Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu’nun Genel Kurulu’na da iştirak ettiği öğrenildi.

SİNEM DE LİONS SEVİCİ ÇIKTI

Hacı uğurlama alanını Noel pazarına çeviren, Ramazan ayında kadınlara twerk (erotik dans) kursu düzenleyen, kiliselerden ve havralardan çıkmayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a masonlarca beslenen sevgi ise ödülle taçlandı. Dedetaş, Uluslararası Lions Derneği’nce Melvin Jones Fellow ödülüne lâyık görüldü. Dedetaş’ın Lions Kulübü’nün temelini atan, Yahudi Melvin Jones adına verilen ödülü almak için ne gibi adımlar attığı merak konusu oldu. CHP’li Mesut Kösedağı’nın idaresinde bulunan Kadıköy Belediyesi de masonlara yer tahsis etmekten çekinmedi. Yeni Kadıköy Lions Kulübü’nün Başkanlar ve Yönetmenler 4’üncü Toplantısı, belediyeye ait Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. CHP’li Orhan Çerkez’in yönetiminde olan Çekmeköy Belediyesi’ne 2024’te Lions Kulübü’nce yapılan bağış belleklerde iken Sancaktepe Belediyesi’nin, Başkan Alper Yeğin’in yönlendirmesiyle Rotary’lerle ortak faaliyetler yürüttüğü malumatı edinildi.

PARTİ YÖNETİMİNİ BİLE SARMIŞ

Özgür Özel’in kurmayları da belediye başkanlarından geri kalmadı. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun Lions ve Rotary toplantılarında boy gösterdiği tespit edildi. Böylelikle CHP’nin masonlara büyük sevgi ve saygı duyduğu, her imkândan yararlandırdığı katileşti.Akit’e konuşan araştırmacı Murat Akan ise, şunları söyledi: “Masonlar, her yere ve her kademeye sızmayı iyi bilirler. Bunların çok önemli bulgular, belgeler elde etmemeleri ve önemli verileri şer odaklarına iletmemeleri için dikkatli olunmalıdır. Masonlar 1700’lerden beri faaller. Planlı ilerlerler. Kriminal yapılar.

Her kılığa girebilirler!

“Örneğin X partisinde yer alabilirler. Yönetimini ele geçirebilirler. İşte o nedenle belediyelerle proje yürüten Rotary ve Lions kulüplerine karşı dikkatli olunmalıdır. Bilhassa CHP’li belediyelerce bu tembihlere kulak verilmelidir. Mason kulüplerine ve derneklerine aldanılmamalıdır. ‘Kardeşlik’ten dem vuran bu kulüplere ve derneklere itibar edilmemelidir. Masonların Türkiye’ye hükmetme, yanlılarını kayırma teşebbüslerine geçit verilmemelidir. Masonlar, her kılığa girebilirler. Genel başkan da genel sekreter de milletvekili de belediye reisi de olabilirler. İşte o nedenle temkinli olunmalıdır. Kara paraların bağış ve proje kılıfıyla belediyelere kanalize edildiği, bu yöntemle sempati toplama gayesi güdüldüğü unutulmamalıdır. Bunlar, her projeye dahil edilmemelidir. Güvenlik soruşturması yapılıp partilere sızmaları engellenmelidir.”