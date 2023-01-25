  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma'ya ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 02:57:00 - 2023-01-25 02:59:44

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ya ait görüntüler, "Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin... Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar TB3 SİHA daha uçmadan iki ülke tarafından sinsi adım! Konsepti kopyaladılar
Bayraktar TB3 SİHA daha uçmadan iki ülke tarafından sinsi adım! Konsepti kopyaladılar

Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA daha uçmadan iki ülke tarafından sinsi adım! Konsepti kopyaladılar

Bayraktar Kızılelma'ya rakip olmak için harekete geçtiler! İki ülke resmen birleşti
Bayraktar Kızılelma'ya rakip olmak için harekete geçtiler! İki ülke resmen birleşti

Teknoloji

Bayraktar Kızılelma'ya rakip olmak için harekete geçtiler! İki ülke resmen birleşti

O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti
O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti

Gündem

O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti

Dünya devinden gururlandıran Bayraktar TB2 duyurusu
Dünya devinden gururlandıran Bayraktar TB2 duyurusu

Teknoloji

Dünya devinden gururlandıran Bayraktar TB2 duyurusu

Bayraktar TB3'ten heyecanlandıran görüntü... Üretim hattından göz kırptı
Bayraktar TB3'ten heyecanlandıran görüntü... Üretim hattından göz kırptı

Teknoloji

Bayraktar TB3'ten heyecanlandıran görüntü... Üretim hattından göz kırptı

Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! O fotoğraflar, ağızları açık bıraktı
Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! O fotoğraflar, ağızları açık bıraktı

Medya

Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! O fotoğraflar, ağızları açık bıraktı

Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu
Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu

Gündem

Bu kez Yunanlılar duyurdu: O ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için pazarlık masasına oturdu

Kızılelma'dan müthiş haber! Selçuk Bayraktar duyurdu
Kızılelma'dan müthiş haber! Selçuk Bayraktar duyurdu

Teknoloji

Kızılelma'dan müthiş haber! Selçuk Bayraktar duyurdu

Abdullah Ağar'dan Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten Baykar'la ilgili flaş çıkış: Parayı oraya yatırıyorlar
Abdullah Ağar'dan Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten Baykar'la ilgili flaş çıkış: Parayı oraya yatırıyorlar

Teknoloji

Abdullah Ağar'dan Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten Baykar'la ilgili flaş çıkış: Parayı oraya yatırıyorlar

Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı! KIZILELMA'da dikkat çeken detay!
Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı! KIZILELMA'da dikkat çeken detay!

Teknoloji

Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı! KIZILELMA'da dikkat çeken detay!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23