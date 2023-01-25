Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma'ya ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ya ait görüntüler, "Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin... Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
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