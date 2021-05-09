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Gündem Selçuk Bayraktar'dan Kadir gecesi mesajı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Kadir gecesi mesajı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kadir gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda "Cenab-ı Hakk bizlere ve #MescidiAksa'da zulme boyun eğmeyip direnen kardeşlerimize, sonunda felaha ereceğimiz nice Kadir Geceleri'ne kavuşmayı nasip etsin." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 00:42:00 -
Selçuk Bayraktar'dan Kadir gecesi mesajı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kadir gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cenab-ı Hakk bizlere ve #MescidiAksa'da zulme boyun eğmeyip direnen kardeşlerimize, sonunda felaha ereceğimiz nice Kadir Geceleri'ne kavuşmayı nasip etsin. Milletimizin ve tüm İslam aleminin #KadirGecesi mübarek olsun.

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