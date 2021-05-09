Selçuk Bayraktar'dan Kadir gecesi mesajı
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kadir gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda "Cenab-ı Hakk bizlere ve #MescidiAksa'da zulme boyun eğmeyip direnen kardeşlerimize, sonunda felaha ereceğimiz nice Kadir Geceleri'ne kavuşmayı nasip etsin." dedi.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kadir gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Cenab-ı Hakk bizlere ve #MescidiAksa'da zulme boyun eğmeyip direnen kardeşlerimize, sonunda felaha ereceğimiz nice Kadir Geceleri'ne kavuşmayı nasip etsin. Milletimizin ve tüm İslam aleminin #KadirGecesi mübarek olsun.