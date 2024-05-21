Selçuk Bayraktar'dan İran'daki kazaya ilişkin açıklama! ''Bunu yapabilecek dünyada bir tek AKINCI var''

İran’da İbrahim Reisi ve beraberindekilerin yer aldığı helikopter kaza yaptı, enkazda yaşam belirtisi olmadığı açıklandı. Ardından yapılan açıklamada Reisi ve beraberindekilerin öldüğü duyuruldu.

Helikopter enkazını bulan AKINCI TİHA, tüm dünyaya damga vururken konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Selçuk Batraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

TSK tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Zorlu coğrafyada vadilerin içine girerek bu görevi gerçekleştirdi AKINCI.

O şartlarda bunu gerçekleştirebilecek dünyada bir tek AKINCI var gibi.

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"HİÇBİR İNSANLI YA DA İNSANSIZ HAVA ARACI BUNU YAPAMAZ"

Derin vadiler var, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı AKINCI. Normalde hiçbir insanlı hava aracı bunu yapmaz, insansızlar da asla yapmaz.

"TÜRKİYE ADINA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR OPERASYON"

Türkiye adına tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum.