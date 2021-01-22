Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Akıncı PT-3 paylaşımı
Akıncı PT-3'ün başarıyla tamamlanan testinin ardından bugün paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı PT-3'ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.
Akıncı PT-3 ile son selfie
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..'' notunu düştü.
Bayraktar'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Bayraktar'ın heyecanlandıran bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Test görüntülerini paylaşmıştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Telegram hesabından AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerini paylaşmıştı.