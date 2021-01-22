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Gündem Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Akıncı PT-3 paylaşımı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Akıncı PT-3 paylaşımı

Akıncı PT-3'ün başarıyla tamamlanan testinin ardından bugün paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 00:48:00 -

Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı PT-3'ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.

Akıncı PT-3 ile son selfie

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..'' notunu düştü.

Bayraktar'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Bayraktar'ın heyecanlandıran bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Test görüntülerini paylaşmıştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Telegram hesabından AKINCI PT-3'ün başarıyla tamamlanan test görüntülerini paylaşmıştı.

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