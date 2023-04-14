Selçuk Bayraktar'dan flaş karar! Bunu yaptığı ortaya çıktı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İHA ve SİHA’ların afet bölgesinden görüntü aktaramadığı yönündeki çirkin iftira ile ilgili tweet’e dava açtı. Kişilik haklarının zedelenerek hakarete uğradığını belirten Bayraktar, 150 bin TL manevi tazminat istedi.

Bayraktar’ın avukatları Abdullah Demirhan ve Serkan Kaya’nın mahkemeye sunduğu 120 sayfalık dava dilekçesinde, söz konusu tweet’in ‘İHA ve SİHA sistemlerine kamuoyu tarafından duyulan güveni sarstığı ve başarılarını karaladığı’ belirtildi. İHA, SİHA ve Akıncı sistemlerinin 2020 yılında Dağlık Karabağ’da 44 süren çatışmalarda Azerbaycan tarafına üstünlük sağladığından bahsedilen dilekçede, Rusya-Ukrayna savaşında da Ukrayna’ya yarar sağladığı aktarıldı.

İHA ve SİHA’ların ‘tamamen yerli ve milli kaynaklarla’ geliştirildiğinin belirtildiği dilekçede, savunma sanayiinin tamamında yerlilik oranının yüzde 70’lerde olduğu, Baykar’ın ürettiği sistemin ise yüzde 93’ünün yerli sanayinin katılımıyla üretildiği belirtildi.

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Dilekçede, sistemin Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadelede görevlerine katkı sağladığı, Türkiye’de yaşanan depremlerde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev alarak ‘vatandaşların yaralarının sarılmasında rol aldığı’ aktarıldı.

Bayraktar’ın davası İstanbul 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, ön inceleme yaptıktan sonra kararını açıklayacak.