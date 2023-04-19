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Gündem Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran TCG Anadolu paylaşım
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran TCG Anadolu paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-04-19 05:10:00 -

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu ile ilgili sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin gurur kaynağı eserlerinden biri daha envantere girdi. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, önceki gün İstanbul Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açıldı.

Pazartesi gün boyunca gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

İki günde 22 bin 971 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi salı günü de devam etti.

Sarayburnu Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi uzun bir kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu'yu ikinci gün de 14 bin 251 vatandaşın ziyaret etti, böylece gemiye gelen toplam ziyaretçi sayısı 22 bin 971'e ulaşmış oldu.
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Bir çocuğun gözünden TCG Anadolu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Selimhan Gündoğdu ile babası Bilal Gündoğdu'nun TCG Anadolu macerasını paylaşarak, "O uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilecekler. Sonra da uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar" notunu düştü.

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