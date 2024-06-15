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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj: Hedef KIZILELMA
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj: Hedef KIZILELMA

Yeniakit Publisher
2024-06-15 22:38:00 -
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken mesaj: Hedef KIZILELMA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kurban Bayramı mesajında, KIZILELMA mesajı verdi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Bayraktar mesajında 2021'deki bayram arifesinde verdiği Kızılelma müjdesine atıf yaparak "O günden bugüne daima hedef Kızılelma" sözlerini kaydetti.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"2021 bayram arifesinde vermiştik Kızılelma müjdesini...

O günden bugüne daima hedef Kızılelmate
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Kurban Bayramı'mız mübarek olsun..."

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