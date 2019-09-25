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Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Ahmet Kaya paylaşımı

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya şarkısı paylaştı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:47
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Ahmet Kaya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Ahmet Kaya'nın şarkısını "dinlediklerimden gelsin" notuyla paylaştı.

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Dinlediklerimden gelsin"

Selçuk Bayraktar, Ahmet Kaya'nın şarkısını "Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken." notuyla paylaştı.

Şarkıya ait cümleleri de yazdı

Bayraktar, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşımıyla hakkında pek fazla bilinmeyen bir yönünü göstermiş oldu.

Paylaşımında Ahmet Kaya'nın şarkısına ait şu cümleleri yazdı:

"Şimdi tekrar tekrar çalarken. 'Bir bebek özleminde seni aramak var ya, Bu hep böyle böyle gider mi?

Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi?

Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya."

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:47
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Selçuk Bayraktar
  3. Twitter
  4. Ahmet Kaya
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