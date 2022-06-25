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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan bir müjdeli haber daha! Başarıyla tamamlandı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan bir müjdeli haber daha! Başarıyla tamamlandı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından "Bayraktar AKINCI B" ile ilgili yeni bir müjde verdi. Bayraktar AKINCI B'nin yeni bir başarıya imza attığını belirten Bayraktar, "AKINCI B yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı" dedi. Öte yandan Bayraktar AKINCI B'nin üzerindeki "İyi ki varsın Eren" detayı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 10:50:00 - 2022-06-25 10:51:04

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken Eren Bülbül detayı

TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar AKINCI B'ye monte edilen kitin üzerindeki Eren Bülbül detayı gözlerden kaçmadı.

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün, sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı AKINCI B'nin gövdesinde yer aldı.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

İşte Müslümanlardan Böyle Milli çalışkan Vatansever düzgün ahlaklı akıllı vatan evlatları çıkar.

Alï

Hey maaşallah, nazardan korusun ALLAH.
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