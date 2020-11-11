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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan AKINCI müjdesi
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI müjdesi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 3. Prototibinin yolda olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:32:00 -
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI müjdesi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Bayraktar, "AKINCI 3. Prototip yolda..." ifadelerini kullanırken bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

İlk kez 6 Aralık 2019'da uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

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