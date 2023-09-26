Selçuk Bayraktar’a İzmir'de 'Fahri Doktora' unvanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan Milli Teknoloji Hamlesine özellikle savunma sanayinde önemli katkıları olan BAYKAR ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesine konuk oldu. Bayraktar’ı Ege Üniversitesi Rektörlüğünde üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik-idari çalışanlar ile öğrenciler karşıladı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret eden Selçuk Bayraktar, daha sonra Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Milli Teknoloji Hamlesi” söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiye İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir milletvekilleri, üniversite rektörleri, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

"TEKNOFEST dünyaya nam salacak teknolojilerin müjdecisi"

Rektörlük bahçesinde gerçekleştirilen sıcak karşılama ile Ege Üniversitesi ailesiyle bir araya gelen Selçuk Bayraktar, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de TEKNOFEST düzenlemek nasip oldu. Bu yıl yarışmalarımıza bir milyondan fazla öğrenci başvuruda bulundu. Bu durum, yalnızca savunma sanayinde değil tüm alanlarda dünyaya nam salacak teknolojiler geliştireceğimizin de müjdesini veriyor. Sizlerle, Milli Mücadele'nin en parlak şehirlerinden İzmir’de bir arada olmak benim için hem bir gurur hem de büyük bir mutluluk. TEKNOFEST, İzmir’e, ülkemize ve tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı olsun.” diye konuştu.

“KIZILELMA medeniyetimizin de ülküsüdür”

Bayraktar, Türk tarihinde havacılık alanında yapılan çalışmaları örneklerle anlatarak, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında havacılık alanında birçok girişimin olduğunu söyledi. Bayraktar, “Yaşanan birtakım olumsuzluklardan dolayı o dönem, havacılık teknolojisinin ilk dalgasını maalesef kaçırdık. İlk dalgayı kaçırdığınızda, bir yenisini beklemek durumunda kalıyorsunuz. Havacılık sektörünün yeni dalgası da SİHA/İHA dediğimiz insansız hava araçları oldu. Bugün geldiğimiz noktada, dünyada en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinen ve 32 ülkeye ihraç ettiğimiz, Bayraktar TB2’yi ürettik. Daha sonra dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği 6 tonluk AKINCI platformunu geliştirdik. Hava muharebesinin geleceği, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA’nın da ilk uçuşunu gerçekleştirdik. KIZILELMA aynı zamanda medeniyetimizin de ülküsüdür. Dünyada ilk olarak insansız savaş uçaklarımız halkın arasında ikili uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 ise inşallah sizlerin dualarıyla yakında uçuşa geçecek” dedi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Bayraktar, “Kendinizden öte ailenizi, milletinizi, tüm insanlığın faydasını gözeterek çalışın. İnsanlığa faydalı olacak şekilde gayret gösterirseniz, bugünün değil yarının yarışına hazırlanırsanız, dünyanın en iyisini yapabilirsiniz.” dedi.

Bayraktar’dan Ege Üniversitesine teşekkür

İzmir’de düzenlenecek TEKNOFEST için heyecan duyduklarını ifade eden Bayraktar, “TEKNOFEST’i ilk kez düzenlerken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik. Biz bir dip dalga beklerken gösterilen ilgi adeta bir tusinamiye dönüştü. Böylece festivalimiz her yıl kendi katılım rekorunu katlayarak dünyanın en büyük bilim festivali haline geldi. TEKNOFEST’te bir paydaşımız olan Ege Üniversitesine de katkıları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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Selçuk Bayraktar’ı Ege Üniversitesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye'nin ilk milli SİHA-İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar’ın mimarı Sayın Selçuk Bayraktar’ın Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknoloji lideri olarak yapacağı paylaşımları dinleme fırsatı bulmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Kendisine ülkemizin her alanda ilerlemesine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, üstün başarılarından dolayı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“Ege Üniversitesi köklü bir bilim yuvasıdır”

EÜ’nün yükseköğretimde öncü bir üniversite olduğunu dile getiren Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitemiz; Türkiye’nin ilk Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesini alan, öğrenci odaklı, Araştırma Üniversitesi hüviyetine sahip Türk yükseköğretim sistemimize örnek, öncü bir üniversitedir. Yarım asrı aşkın süredir bilim yolculuğunu sürdüren Üniversitemiz, ülkesinin hedef ve ideallerine katkı sağlamayı esas almış köklü bir bilim yuvasıdır. Aynı şekilde Patent Başvurularında Türkiye birincisi, patent tescilinde Türkiye ikincisi olarak yer almaktayız. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Ege Modeli, akademisyenler ile sanayicilerin ortak proje geliştirmelerini teşvik ederek üniversite-sanayi iş birliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Ayrıca TUSAŞ iş birliği ile mühendislik fakültemizde, ‘TUSAŞ İleri Kaplamalar, İnce Filmler ve Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı’ kurularak çok önemli projelere temel teşkil eden yerli ve milli teknoloji çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Budak, “Akademik kadromuz ve öğrencilerimizle büyük bir heyecanla akademik paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz dünyanın en büyük uzay, havacılık, bilim ve teknoloji festivalinin son etabı TEKNOFEST İzmir’e özel olarak hazırlandık. TEKNOFEST öğrenci takımlarımız başta olmak üzere tüm gücümüzle bu dev organizasyonda yer alacağız. Yeni nesil teknolojilerin sergilendiği üniversitemiz standına milli ve yerli teknoloji severleri bekliyoruz” diye konuştu.

EÜ Senatosunda “Fahri Doktora” unvanı

Etkinliğin sonunda Selçuk Bayraktar’a yapmış olduğu üst düzey araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda Türkiye’de bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmasından, yerli ve milli teknolojinin dışa açılması konusunda yaptığı çalışmalardan ve Milli Teknoloji Hamlesine savunma sanayide sağladığı katkılardan ötürü Ege Üniversitesi senatosunca “Fahir doktora” unvanı tevdi edildi. Bayraktar, Fahir Doktora Beratını Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın elinden aldı. Selçuk Bayraktar, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a AKINCI’nın maketini hediye etti.

Törenin ardından Ege Üniversitesi takımlarının projelerinin sergilendiği fuaye alanını gezen Bayraktar, öğrencilerden çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ayrıca, kendisine yoğun ilgi gösteren Egeli gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.