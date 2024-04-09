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Teknoloji

Selçuk Bayraktar Türkiye'ye büyük müjdeyi 'Kutlu olsun' diyerek verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 16:43:00 -
Selçuk Bayraktar Türkiye'ye büyük müjdeyi 'Kutlu olsun' diyerek verdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI İHA ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın uçuş saati ile ilgili sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın uçuş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hey, semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı’nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun! "

Bayraktar AKINCI, 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu’dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca, 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu.
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Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.

Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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