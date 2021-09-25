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Teknoloji Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Aziz Sancar'la yaşadığı duygusal anları anlattı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Aziz Sancar'la yaşadığı duygusal anları anlattı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’la sarıldığı duygusal anları anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 21:22:00 - 2021-09-25 21:34:40

 yeniakit.com.tr 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm heyecanıyla devam ederken yerli ve milli teknoloji hamleleriyle çığır açan Türkiye’nin başarılı projeleri tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Yarın da devam edecek olan TEKNOFEST’e 7’den 70’e vatandaşlar ziyaretlerini sürdürüyor.

TEKNOFEST'te Akıncı TİHA başta olmak üzere gururlandıran manzaraların müsebbibi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TRT Haber’de açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST'e 111 ülke ve 81 ilden yoğun katılım

111 ülke ve 81 ilimizden TEKNOFEST'e katılım gerçekleştiğini söyleyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, özel davetli olarak gelen Aziz Sancar’la yaşadığı duygusal anları anlattı.

Aziz Sancar'la yaşadığı duygusal anları anlattı

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kendisine sarıldıktan sonra elini öpen Bayraktar şöyle konuştu:

Törenin sonuna doğru ‘Sana sarılmak istiyorum’ dedi. Sarıldık ve ben de hemen elini öptüm. Kendisi bizim hocamız, büyüğümüz…

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Yorumlar

Türkiyem

Bizler hoca öğrenci arasindanki bu sevgiye muhabbete hasrettik Selcuk Bayraktar Türkiye senden cok şey bekliyor Türkiye seninle kurur duyuyor
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