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Gündem Selçuk Bayraktar, şehit Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı
Gündem

Selçuk Bayraktar, şehit Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 20:13:00 - 2023-12-24 20:59:20
Selçuk Bayraktar, şehit Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Türkiye'nin TB2 SİHA ile savunma sanayii alanındaki Türkiye'nin imajını değiştirip dünyaya tanıtan Selçuk Bayraktar Teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Pyd. Söz. Er Yasin Karaca'nın şehit olmadan önce çektiği videoyu alıntılayarak taziye: duygu dolu bir flaş bir paylaşım yaptı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Pyd. Söz. Er Yasin Karaca'nın şehit olmadan önce çektiği videoyu alıntılayarak duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Son dakika Selçuk Bayraktar haberleri: Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 12 askerimiz şehit oldu.

Şehit düşen 12 askerimizden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehit olmadan önce komutanıyla gerçekleştirdiği yürek sızlatan diyalog ortaya çıktı.

'YARINA KALIR YANLARINA KALMAZ!'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit Karaca'nın yürekleri sızlatan videosunu resmi X sosyal medya hesabından alıntılayarak duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Bayraktar paylaşımında,

"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehadete böyle inanmışlıkla yürüyen aslanlarımız için tekrar söylüyoruz;

Yarına kalır yanlarına kalmaz!" ifadelerine yer verdi.

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