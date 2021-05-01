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Teknoloji Selçuk Bayraktar 'Sahura kadar emek verdik ve tamamladık' diyerek duyurdu
Teknoloji

Selçuk Bayraktar 'Sahura kadar emek verdik ve tamamladık' diyerek duyurdu

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın eğitimlerinin dün gece sahura kadar toplam 65 sorti ile tamamlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 09:58:00 -

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı.

'AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...
Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...' notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi çekti.

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