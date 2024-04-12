Selçuk Bayraktar, rakip olmaya devam edecek! AKINCI TİHA - TB2 SİHA/İHA Şili bayrağı ile sergileniyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 50.000 saatlik uçuş başarısı dünya gümndemine otururken Türkiye, Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılıktan kurtulmak için her geçen gün yeni projeler hayata geçiriyor. Bu projeler ise dünyada büyük yankı uyandırıyor.

Bu kapsamda da bir gurur ise AKINCI'dan geldi.

Latin Amerikalı savunma sanayii platformu SA Defensa, 9-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Şili’nin Başkenti Santiago’da düzenlenen FIDAE 2024 savunma sanayii fuarında sergilenen Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA’nın maketlerinin görsellerini paylaştı. Bayraktar TB2 S/İHA ve AKINCI TİHA’ların mühimmatlarının da olduğu maketlerde Şili bayrağı göze çarpıyor.

Aralık 2023’te Mısır’da düzenlenen EDEX 2023 savunma sanayii fuarında da Bayraktar TB2 S/İHA ve Bayraktar AKINCI TİHA’ların maketleri yer almıştı. Mısırlı savunma sanayii araştırmacısı Mahmoud Gamal, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maketlerin görüntülerini paylaşmıştı. Yapılan paylaşımda TB2 S/İHA ve AKINCI TİHA’ların mühimmatlarının da olduğu maketlerde Mısır bayrağı göze çarpmıştı.

Halihazırda Şili’de devam eden fuarda diğer Türk firmaları da yer alıyor. ASELSAN fuarda; AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi, İHA Faydalı Yük Sistemleri, ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, TOLUN Mühimmatı, YAMGÖZ Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Askeri Telsizler, PULAT Aktif Koruma Sistemi, hava savunma sistemleri, radar sistemleri, Leopard 2A4CHL yükseltme projesi, MBT ve M113 modernizasyon projelerini tanıtırken TUSAŞ ise HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN’ın maketleri ile fuarda boy gösteriyor.

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defenceturk'net'e göre: Fuarın başladığı gün olan 9 Nisan’da ise ASELSAN’ın Latin Amerika’da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak olan Santiago Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın da katılımı ile açılmıştı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şili’de açılan ofisin Latin Amerika’daki faaliyetler açısından merkez görevi üstleneceğini belirterek, “Stratejik bir noktada açtığımız ofisimizle Latin Amerika pazarındaki büyümeyi hedefliyoruz.” demişti.

NE OLMUŞTU!



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 50.000 saatlik uçuş başarısı...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, 50.000 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

"Kutlu olsun"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın uçuş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hey, semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı’nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun!