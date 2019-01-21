Selçuk Bayraktar paylaştı! Afrin'de gün doğumu Afrin'deki başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli SİHA'ların 1 yıl önceki görüntüsü, Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG işgali altında bulunan topraklarından Afrin’e yönelik olarak gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın birinci yıl dönümünde, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Şehre gün doğarken" Afrin semalarında seyreden bir SİHA’nın çektiği fotoğrafı paylaşan Bayraktar, “Afrin semalarında SİHA. Bir yıl önce, şehre gün doğarken.” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımını şehit ve gazilerimizi ithaf eden Bayraktar, “Kahraman şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle.” sözlerini kullandı.

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