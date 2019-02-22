0553 313 94 23

Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını paylaştı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:48

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını paylaştı.

"Şırnak Gabar Dağı Mini İHA otomatik iniş kalkış deneme uçuşları. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu yerden bile kalkamadık. Sonunda göklerde yerimizi aldık. Asla pes etme Ümidini yitirme Düşmez kalkmaz bir Allah!" notuyla paylaşılan video büyük beğeni aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:48
  1. Şırnak
  2. BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  3. İHA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyası uzadı
    1. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    2. Antalya Bisiklet Turu
    3. YHT kazazedelerinden Ankara..
    4. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    5. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    6. Hollanda’da camiye saldıranların..
    7. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    8. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    9. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    10. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    11. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    12. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    13. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    14. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    15. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    16. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    17. Bakan açıkladı: O borçlar..
    18. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    19. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    20. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    21. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    22. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    23. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    24. Siber polisi banka müşterilerini..
    25. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    26. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    27. Soylu: Ülkelerinin duymaktan bile..
    28. TCMB'den döviz depo ihalesi
    29. Sektörel güven endeksleri açıkladı
    30. Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...