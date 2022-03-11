Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi duyurdu: AKINCI TİHA rekor kırdı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın "B" modelinin kendisine ait olan irtifa rekorunu kırarak 40 bin fite ulaştığını açıkladı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın "B" modelinin rekor kırarak 40 bin fite ulaştığını duyurdu.
Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."