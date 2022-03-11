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Teknoloji Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi duyurdu: AKINCI TİHA rekor kırdı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi duyurdu: AKINCI TİHA rekor kırdı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın "B" modelinin kendisine ait olan irtifa rekorunu kırarak 40 bin fite ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 19:38:00 -
Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi duyurdu: AKINCI TİHA rekor kırdı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın "B" modelinin rekor kırarak 40 bin fite ulaştığını duyurdu.

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

 

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