Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Kritik onayı aldı
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, heyecanla beklenen AKINCI TİHA'nın tasarım onayı aldığının müjdesini verdi.
İnsansız hava araçlarının mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile ilgili sevindiren haberi paylaştı.
Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın... Semalarımızda Hür ve Özgür!" ifadelerini kullandı.
AKINCI TİHA’nın tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK görevlilerinin katılımıyla 8-9 Eylül 2020 tarihlerinde tamamlandı.