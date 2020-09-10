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Gündem Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Kritik onayı aldı
Gündem

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Kritik onayı aldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, heyecanla beklenen AKINCI TİHA'nın tasarım onayı aldığının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:33:00 - 2020-09-10 11:34:18

İnsansız hava araçlarının mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile ilgili sevindiren haberi paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın... Semalarımızda Hür ve Özgür!" ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA’nın tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK görevlilerinin katılımıyla 8-9 Eylül 2020 tarihlerinde tamamlandı.

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Yorumlar

Vedad

Allah mübarek etsin. Yüreğini ortaya koyanlardan, gecesini gündüze çeviren bu vatan evlatlarından Hakk Teala ebeden razı olsun. Allah, sizleri insi ve cinsi iblislerden muhafaza buyursun.
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ESPANYOL

CANIM YİĞİTİMİZ MAŞŞALLAH ARTIK GÖZÜM ARKADA GİTMEZ FATİHİMİZDE ÇOK GENÇTİ SANA SELAMLAR VE EKİBİNE YENİ ORUÇLARIMIZ FATİHLERİMİZ REİSİME SELAMLAR YİĞİTLERİM BENİM ARTIK HAKİKİ TÜRKLER ÇÇOOOK GURURLUYUZ
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