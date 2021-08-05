Selçuk Bayraktar MİUS'tan sonraki hedeflerini açıkladı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen "Havacılık ve Uzay Zirvesi 2" etkinliğine katılan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MİUS’un TCG Anadolu gibi LHD sınıfı gemilerden iniş-kalkış yapabileceğini dile getiren Bayraktar bunun yanında TCG Anadolu için özel olarak geliştirilen Bayraktar TB3’ün de MİUS ile birlikte görev icra edebileceğini söyledi.

Bayraktar TB2’nin sahada sağladığı kabiliyetler göz önüne alındığında TB3 aracılığıyla TCG Anadolu’nun kendine ait bir ISR konseptine sahip olacağını görmek mümkündür.

TB3’ün uzun süreli havada kalışı ile istihbarat, gözlem ve hedefleme kabiliyetleri sayesinde MİUS’un durumsal farkındalığı ve etkinliği önemli derecede artacaktır. Bu durum sadece MİUS için değil, hem TCG Anadolu’dan veya onunla beraber görev icra edecek diğer unsurlar için de de geçerli olacaktır.

Selçuk Bayraktar, MİUS’tan sonraki hedeflerinin ise "uçan arabalar" olduğunu söyledi. Uçan arabalar için 2005’ten günümüze Baykar firmasının İHA alanında kat ettiği yolu örnek veren Selçuk Bayraktar, CEZERİ’nin ilk uçuşundan sonra da benzer bir tablo hedeflediklerinin sinyalini verdi.