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Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi
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Gündem

Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi

SİHA'ların mimarı olan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 17:34:00 -
Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında lise öğrencilerinin yaptığı araçları inceleyerek, öğrencilere başarı diledi.

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları programına katıldı.

Burada TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise öğrencilerin yaptığı elektrikli araçları inceleyerek bilgi aldı.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen bu tarz yarışların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışma için 81 ilden başvuruların yapıldığına değinen Bayraktar, zorlu yarış turlarının öğrencileri beklediğini kaydetti.

Ayrıca pistte bulunan öğrencilere tek tek başarılar dileyen Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın da startını verdi.

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