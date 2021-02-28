Selçuk Bayraktar: Kibirleri başlarına geçti
28 Şubat darbesi hakkında palaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kibirleri, mazlumlara çektirdikleri 15 yıl bile dayanamadan başlarına geçti." dedi.
Türkiye'ye milyarlarca dolara mal olan 28 darbesinin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "1000 yıl sürecek demişlerdi... Kibirleri, mazlumlara çektirdikleri 15 yıl bile dayanamadan başlarına geçti. #28Şubat'ta sadece zulmetmediler, bizi ayırmak, birbirimizden koparmak ve toplumumuzun temelini dinamitlemek istediler. Milletimiz darbelere geçit vermedi, vermeyecek..." dedi.
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