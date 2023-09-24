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Gündem Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları paylaştı! Yüzme sebebi herkesi duygulandırdı
Gündem

Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları paylaştı! Yüzme sebebi herkesi duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 14:18:00 - 2023-09-24 14:24:13
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları paylaştı! Yüzme sebebi herkesi duygulandırdı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anları paylaştı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anları paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60’larında dahi Boğaz’ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yâd ettik." ifadelerine yer verdi.

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