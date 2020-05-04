Selçuk Bayraktar İmamoğlu'na çağrıda bulundu

İBB'den T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmadığına ilişkin mahkeme kararına rağmen 'Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış' paylaşımı yapan CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan sert cevap geldi.

Selçuk Bayraktar'dan tepki

Belge göstererek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundan Bayraktar, ''Asla Milli Teknoloji hamlesi yolundan dönmeyeceğiz Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız @ekrem_imamoglu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz.'' ifadelerini kullandı.