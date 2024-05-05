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Teknoloji Selçuk Bayraktar HÜRKUŞ ile uçtu! Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın uçuş anlar saniye saniye kaydedildi
Teknoloji

Selçuk Bayraktar HÜRKUŞ ile uçtu! Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın uçuş anlar saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 00:38:00 - 2024-05-05 00:46:42

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın görüntüleri gündem oldu! Bayraktar AKINCI'yı HÜRKUŞ ile takip eden Selçuk Bayraktar'ın görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun’da gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz'deki HÜRKUŞ deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kokpit içinden çekilen görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Hürkuş misali..." açıklamasında bulundu.

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