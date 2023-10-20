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Gündem Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 
Gündem

Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 

Yeniakit Publisher
2023-10-20 01:45:00 -
Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze halkı için 280 milyon liralık insanlık yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze halkı için 280 milyon liralık insanlık yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi çağrısında bulundu.
 
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bayraktar, "Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor. İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasında bulundu. 

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