  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Darbeci Çetin Doğan Bodrum'daki evine geldi!

Ak Partili Milletvekili uçakta böyle hayat kurtardı!

HÜRJET bayrama hazır! İlk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek

Tayvan’da film gibi olay: Belgeyi alıp meclisten kaçtı

Rusya'dan nükleer kapasiteli uygulama: 'Yars' tatbikata çıktı

Türkiye hamlesi: Vize'de yeni dönem... Aracı kurum değişiyor

İmamoğlu, Yasin Börü'nün katili Demirtaş'a böyle sahip çıktı!

42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?

28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz

KYK yurtları emeklilere açılacak! İşte emekliler için atılan diğer adımlar....
Teknoloji Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!

Yeniakit Publisher
2024-05-17 20:30:00 -

Fransa, ABD ve İsrail ile dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı (Bayraktar TB3) konusunda yarış içerisinde olan Baykar'dan rakiplerini kıskandıracak bir paylaşım geldi.

Baykar şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testleri" notuyla 14 - 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 38.39. ve 40. test uçuşlarını paylaştı.

Selçuk Bayraktar paylaşımına "Türk havacılığının altın çağı" notunu ekledi.

Tüm Türkiye'ye duyurdular: Baykar faydalanmadı
Tüm Türkiye'ye duyurdular: Baykar faydalanmadı

Teknoloji

Tüm Türkiye'ye duyurdular: Baykar faydalanmadı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den Baykar açıklaması! Olan biten karşısında tam anlamıyla şaşkınlar
ABD'den Baykar açıklaması! Olan biten karşısında tam anlamıyla şaşkınlar

Teknoloji

ABD'den Baykar açıklaması! Olan biten karşısında tam anlamıyla şaşkınlar

Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar
Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar

Gündem

Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar

Brezilya'dan Baykar kararı! Görüntüler ortaya çıktı
Brezilya'dan Baykar kararı! Görüntüler ortaya çıktı

Teknoloji

Brezilya'dan Baykar kararı! Görüntüler ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23