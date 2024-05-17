Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!
Fransa, ABD ve İsrail ile dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı (Bayraktar TB3) konusunda yarış içerisinde olan Baykar'dan rakiplerini kıskandıracak bir paylaşım geldi.
Baykar şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testleri" notuyla 14 - 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 38.39. ve 40. test uçuşlarını paylaştı.
Selçuk Bayraktar paylaşımına "Türk havacılığının altın çağı" notunu ekledi.
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