Selçuk Bayraktar duyurdu! İnsansız savaş uçağı için tarih verildi

Bayraktar TB-2’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarında başarıyla görev yaptığını belirten Bayraktar, S/İHA’nın son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı’nda kullanıldığını hatırlattı. Selçuk Bayraktar, TB2’nin, verilen görevlerin yüzde 80’inden fazlasını başarıyla tamamladığını ifade etti.

Akıncı TİHA’nın bu sene sonunda envanterde olacağını belirten Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) çalışmaları hakkında bilgi verdi. c4Defence'in haberine göre, firmasının 2023 yılına kadar MİUS üzerinde çalışacağını ifade eden Bayraktar, platformun bazı özelliklerini anlattı. Buna göre turbofan itki sisteminden gücünü alacak olan platform havada yaklaşık beş saat kalabilecek. Yakın hava desteği ve stratejik taarruz görevleri için tasarlanan MİUS, bir ton mühimmat taşıma kapasitesine ve 0,8 Mach seyir hızına sahip olacak.

Selçuk Bayraktar, bugüne kadar ürettikleri S/İHA’lara ilişkin sayısal bilgiler de verdi. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde halihazırda 228 adet mihi İHA, 110 adet Bayraktar TB2 görev yapıyor. İhraç edilen Bayraktar TB2 sayısı ise 12.

Firmanın taktik İHA’ları Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine de refakat ediyor.