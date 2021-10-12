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Aktüel Selçuk Bayraktar duyurdu: En kısa zamanda görüşeceğiz
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: En kısa zamanda görüşeceğiz

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 15 yıl önce İHA'ların deneme uçuşunu gerçekleştirdiği Şırnak'ın Akçay köyünün sakinlerinin yeniden davetine sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "En kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 20:33:00 - 2021-10-12 20:33:46

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri, İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

Akçaylıların davetine ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Robotik biliminin kurucusu Cizreli CEZERİ hocamızın yurdunda ülkemizin robot uçaklarının doğuşunun hikayesi yazıldı... Kardeşliğin, bilimin, medeniyetin doğduğu, yüzyıllar geçse de aynı hikayenin yazıldığı topraklar... En kısa zamanda görüşeceğiz..."

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