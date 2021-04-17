  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak!

Selçuk Bayraktar, BayraktarTB2 S/İHA’ya ilişkin, “Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 19:47:00 -
Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak!

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter’dan BayraktarTB2 S/İHA’ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere... Yüzde 93 yerlilik oranı ile dünya rekoru, Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı, Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli, Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!
Yerel

Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!

İstanbul Fatih’te Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. ..
Bakın bu görüntüler nereden geldi? Bahar geliyor derken o ilimizde metrelerce kar yağdı
Gündem

Bakın bu görüntüler nereden geldi? Bahar geliyor derken o ilimizde metrelerce kar yağdı

Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat üçgeninde, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü ..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay