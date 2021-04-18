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Teknoloji Selçuk Bayraktar bombayı patlattı! Dünyanın en iyisi…
Teknoloji

Selçuk Bayraktar bombayı patlattı! Dünyanın en iyisi…

Tarihe damgasını vuran SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'ların muadilleri arasında dünyanın en iyi robot uçağı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:26:00 -
Selçuk Bayraktar bombayı patlattı! Dünyanın en iyisi…

Baykar, sosyal medyadan Bayraktar TB2 S/İHA'nın milli ve özgün tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Baykar'ın yaptığı paylaşımda "Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik... Dünyada rekor %93 yerlilik, Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı, Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli, 3 Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi" ifadeleri yer aldı.

"Köklerden göklere..."

TB2'nin tasarım tablosunu "Köklerden Göklere..." notuyla paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 S/İHA Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" açıklamasında bulundu.

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