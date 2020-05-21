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Selçuk Bayraktar AKINCI'nın ikinci fragmanını duyurdu

Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında AKINCI belgeselinin ikinci fragmanı için saat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:23:00 -
Selçuk Bayraktar AKINCI'nın ikinci fragmanını duyurdu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA belgeselinin ikinci fragmanı için tarih verdi. AKINCI mesajını #AkıncıBelgeseli ve #MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile paylaşan Bayraktar, "Akşama iftarda AKINCI var. Tamamı değil tadımlık. Akıncı belgeselinin ikinci fragmanı bugün saat 20.00'da..." ifadelerini kullandı.

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