Selçuk Bayraktar AKINCI'nın ikinci fragmanını duyurdu
Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında AKINCI belgeselinin ikinci fragmanı için saat verdi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA belgeselinin ikinci fragmanı için tarih verdi. AKINCI mesajını #AkıncıBelgeseli ve #MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile paylaşan Bayraktar, "Akşama iftarda AKINCI var. Tamamı değil tadımlık. Akıncı belgeselinin ikinci fragmanı bugün saat 20.00'da..." ifadelerini kullandı.