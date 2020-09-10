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Gündem Selçuk Bayraktar Akıncı müjdesini duyurdu
Gündem

Selçuk Bayraktar Akıncı müjdesini duyurdu

Akıncı TİHA'nın tasarım onayının alındığını Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 00:44:00 -
Selçuk Bayraktar Akıncı müjdesini duyurdu

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akıncı TİHA ile ilgili büyük bir müjde verdi.

Bayraktar, Akıncı'nın Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldığını belirterek, Artık göreve bir adım daha yakın olunduğunu açıkladı. Bayraktar mesajının sonunda, "Semalarımızda Hür ve Özgür!" ifadesini kullandı.

Akıncı bir savaş uçağındaki yetenekleri taşıyor

Akıncı TİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabiliyor. Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak şekilde geliştirildi.

Taşıdığı silahlar

Akıncı TİHA taaruzi İHA olarak biliniyor. Yaklaşık 24 saat boyunca havada kalma özelliğine, 40 bin feet yüksekliğe çıkma kabiliyetine sahip. Akıncı TİHA 20 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor. Taşıyabildiği silahlar sırasıyla; MAM-C, MAM-L, Cirit, UMTAS, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Teber-82, Gökdoğan Füzesi, SOM-A ve Bozdoğan Füzesi olarak belirtiliyor.

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