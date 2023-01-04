Selçuk Bayraktar açıkladı... Yurt dışına satılan SİHA'lar Türkiye'ye karşı kullanılabilir mi?

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TV100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Yurt dışına ihraç edilen SİHA'ların Türkiye'ye karşı kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki soruya cevap veren Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Elbette yurt dışına SİHA sattığınız ülkelerle yakın ilişkiler içerisindesiniz ve böyle beklentileriniz olmuyor. Ayrıca biliyorsunuz ki bunlar yüksek teknoloji cihazları ve yüksek teknoloji cihazlarını yazılımlarla donatıyorsunuz. Yazılıma da sadece o teknolojiyi geliştirenler hükmediyor. Ama Türkiye’nin SİHA sattığı ülkelerle zaten stratejik ittifakı var demektir."

Bilgi güvenliği ile ilgili de özel tedbirler aldıklarını dile getiren Bayraktar, "Artık bu devirde biliyorsunuz devletler de hackleniyor. Tüm bunlara karşı özel tedbirler alıyoruz" dedi.