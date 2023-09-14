  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yer: İstanbul Havalimanı… Uçağı kaçırmak isteyen üç eylemciyi özel harekatçılar yakaladı

İDDEF, Fas ve Libya İçin Harekete Geçti

İddiaların kaynağı Göbeklitepe’den ilginç fotoğraflar: Göbeklitepe ile ilgili o iddialara cevap geldi

MİT'in 3. adamının ihaneti bakın nasıl deşifre oldu! ABD ve İngilizler iş tutmuş, sebebi...

Mansur'un Meral korkusu! Soruya verdiği cevaba bakın

"Akit'ten başkası beni taşıyamaz” demişti… Erdoğan yazarımız merhum Karakoç’u andı

Dizel aracı olanlara kötü haber! Eğer iddia doğruysa 'eyvah' dedirtecek bir vergi geliyor

İşverenlerin ne tavır alacağı belli oldu! İşe alım süreci devam edecek mi?

Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi
Gündem Selçuk Bayraktar, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 500 yarışmacıyla katılacaklarını açıkladı
Gündem

Selçuk Bayraktar, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 500 yarışmacıyla katılacaklarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:55:00 - 2023-09-14 19:56:38

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Astronautical Congress-IAC) TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyla katılım sağlayacaklarını duyurdu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, müthiş haberi duyurdu.

74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (International Astronautical Congress-IAC) sosyal medya hesabından Bayraktar'ın kongreyle ilgili duyuru yaptığı video paylaşıldı.

Bayraktar, videoda "Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım." ifadelerini kullandı.

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü
Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü

Gündem

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Gündem

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek
Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Gündem

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Afrika'nın hasta adamını kızdıracak analiz: Türk hilali parlıyor
Afrika'nın hasta adamını kızdıracak analiz: Türk hilali parlıyor

Dünya

Afrika'nın hasta adamını kızdıracak analiz: Türk hilali parlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23