Selçuk Bayraktar, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 500 yarışmacıyla katılacaklarını açıkladı
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Astronautical Congress-IAC) TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyla katılım sağlayacaklarını duyurdu.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, müthiş haberi duyurdu.
74. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (International Astronautical Congress-IAC) sosyal medya hesabından Bayraktar'ın kongreyle ilgili duyuru yaptığı video paylaşıldı.
Bayraktar, videoda "Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım." ifadelerini kullandı.