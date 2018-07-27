‘Selami Tekkesi’ gün sayıyor

HASAN ÖZAN/BURSA

Hizmete aldığı yatırımlarla Bursa’yı bir açık hava müzesi haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yıllarca unutulmuş bir eseri daha ilk günkü haline dönüştürüyor. Tarihi Yeşil semtinde yer alan, 1855 depreminde büyük hasar gören ve günümüze yıkık bir minaresi ulaşan Selami Tekkesi de Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü restorasyon çalışmaları kapsamında yüzde 90 oranında tamamlandı.