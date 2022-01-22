Selametköy mağdurları 46 yıldır haklarını istiyor

FARUK ARSLAN İSTANBUL

1976 senesinde Milli Gazete’nin düzenlediği kampanyayla Arnavutköy Dursunköy’de arazi satın alan mağdurlar, 46 yıldır tapusuna ulaşamadı. Bölgedeki 40 dönümlük arazinin 2006 yılında Murat Ülker tarafından satın alınıp, 2013’te Emlak Konut’a satılması ve onun da 2018’de yarısını THY Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye devrettiği arsada, davalı taraflar bu şekilde çoğalmış oldu.

46 yıldır tapularını istiyorlar

Milli Gazete’yi bünyesinde barındıran Yeni Neşriyat A.Ş’nin 1976 yılında düzenlediği kampanyadan satın aldıkları arsalarla ilgili mağduriyet yaşayan 432 hak sahibi, dün yine adliye koridorlarındaydı. Ücretini ödemelerine rağmen tapusunu alamadıkları Arnavutköy Dursunköy’deki 40 dönümlük araziyle ilgili 432 hak sahibi; Yeni Neşriyat, Yıldız Holding ve THY Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş ile davalık olarak hakim karşısına çıktı. Hak sahipleri, Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katıldı. Araziyle ilgili bilirkişi incelemesinin mahkeme heyetine sunulduğu duruşmada, taşınmazların bulunduğu yörede 2/A yapılıp yapılmadığı hususu İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden belge talep edilmesi için duruşma ileri tarihe ertelendi. Davacı avukatı Atıf Şenel’den de davaya dayanak olan satış sözleşmesinin tarafı olan ve kura listesinde ismi bulunan davacılar veya murislerinin kimlik bilgilerini bildirmek üzere sonraki celseye kadar süre tanındı. Duruşma, 8 Nisan 2022 tarihine ertelendi.

Mağdurların sayısı 40 bine ulaştı

Duruşma sonrası açıklama yapan Selametköy Mağdurları Platformu Sözcüsü Abdullah Akıtürk, mağdurlarının sayısının aile fertleriyle birlikte 40 bine ulaştığını söyledi. 46 yıldır haklarını arayan mağdurlar adına konuşan Akıtürk, “Sayın hükümet yetkilileri. Bizler 1976’dan beri Milli Gazete ve Yeni Neşriyat A.Ş’nin mağdurlarıyız. Sayımız 40-50 bine ulaştı. 7 senedir yargıda mücadele ediyoruz. Selametköy’deki arsalarımız Ülker grubuna peşkeş çekilmiştir. Tapularımız hâlâ verilmediği gibi, Kanal İstanbul projesi içinde kalan yerlerimiz gasp edilmiştir. Kalkınma adaletle olur. Adalette zaman aşımı olmaz. Kul hakkı insanı çarpar. Zulme rıza zulümdür. Hakkımızı istiyoruz. Ulaşamadığımız yetkililere bir kere daha sesleniyoruz, bize kulak verin. Bu iş 2023’e kalmasın” sözlerini sarf etti.