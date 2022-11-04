'Selam veririm ayağa kaldırırım' dediği Anadolu'da umduğunu bulamıyor! Asker babası Davutoğlu'nu yerin dibine soktu

Şanlıurfa'ya ziyarette bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na bir asker babası, "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Davutoğlu, vatandaşa cevap vermeyerek bölgeden uzaklaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gitti. Davutoğlu, Dergah Camisinde Cuma namazını kıldıktan sonra Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Burada balıklara yem atan Davutoğlu daha sonra esnafla bir araya geldi.

"Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz"

Davutoğlu, esnaf ziyareti sırasında, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Asker babası olduğu öğrenilen Yaşar Bacaksız adlı vatandaş, HDP'nin de yer aldığı 6+1 ittifakında bulunan Davutoğlu'na "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşa cevap vermeyen Davutoğlu, hızla bölgeden ayrıldı.

Davutoğlu’nun temasları, Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti.

Davutoğlu, daha önce partisinin kongresinde, "Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım." ifadelerini kullanmıştı.