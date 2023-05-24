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Yaşam Selam verdiler olanlar oldu! Ayı, otomobile böyle saldırdı
Yaşam

Selam verdiler olanlar oldu! Ayı, otomobile böyle saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 16:28:00 -

Bursa'da anayola inen ayı, yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı.

Bursa'da yavrularıyla anayola inen ayıyı gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Ayıları daha yakından görmek için frene basan bir otomobil sürücüsü ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yavrularını koruma içgüdüsüyle araca saldıran ayı araçtakilere korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Zeyniler köyünde Uludağ yolu üzerinde görülen ayı, hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçti. Başka bir araç sürücüsü ise yavrularının başında bekleyen ayıyı görünce frene basıp durmak istedi. Bu esnada yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden ayı, yanında bekleyen araca koşarak saldırdı. Araç içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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