Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş!

Bilim adamları, nadir görülen bir kara bitkisinde tespit edilen moleküler bir mekanizmanın, tarımda verimliliği artırabilecek önemli bir kapı araladığını duyurdu. Araştırmaya göre bu sistem, buğday ve pirinç gibi temel mahsullerin güneş ışığını daha hızlı ve verimli şekilde gıdaya dönüştürmesini sağlayabilir.

Boyce Thompson Enstitüsü (BTI), Cornell Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, fotosentezin merkezinde yer alan Rubisco enziminin verimsizliği hedef alındı. Karbondioksiti yakalayarak bitkilerin büyümesini sağlayan bu enzim, çoğu zaman oksijenle reaksiyona girerek enerji kaybına neden oluyor.

Araştırmacılar, bazı alg türlerinde bulunan ve Rubisco’nun daha verimli çalışmasını sağlayan “pirenoid” benzeri yapıların, boynuzotları (hornworts) adı verilen nadir kara bitkilerinde de bulunduğunu keşfetti. Bu yapıların, enzimin etrafında karbondioksit yoğunlaştırarak fotosentez sürecini hızlandırdığı belirtildi.

Uzmanlara göre, bu sistemin tarım bitkilerine uyarlanması halinde fotosentez verimliliğinde sağlanacak küçük bir artış bile, küresel gıda üretiminde ciddi bir sıçrama anlamına gelebilir. Ancak araştırmacılar, yalnızca Rubisco’nun bir araya getirilmesinin yeterli olmadığını, karbondioksitin enzime etkin şekilde taşınmasının da çözülmesi gereken kritik bir sorun olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, doğanın sunduğu bu çözümün doğru şekilde uygulanması halinde, hem ürün veriminin artacağını hem de tarımın çevresel etkilerinin azaltılabileceğini belirtiyor.