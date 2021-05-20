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Gündem Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen Fetullah Gülen’in neyi oluyor?
Gündem

Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen Fetullah Gülen’in neyi oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını ve yakında isminin açıklanacağın müjdesini vermişti. Erdoğan’ın bu müjdesinden sonra yakalanan FETÖ’cü ismin kim olduğu bir hayli merak ediliyordu. Vatan haini FETÖ firarisi Emre Uslu, MİT tarafından paketlenen FETÖ’cü ismin kim olduğunu açıkladı. FETÖ artığı Emre Uslu, yakalanan FETÖ’cü hainin Selahattin Gülen olduğunu duyurdu. Peki Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen nerede yakalandı? Selahattin Gülen Fetullah Gülen’in neyi oluyor? Selahattin Gülen ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:51:00 - 2021-05-20 14:24:17
Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen Fetullah Gülen’in neyi oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’cü hainin yakalandığının müjdesini vermişti. Erdoğan, “Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.” demişti.

Selahattin Gülen kimdir?

Selahattin Gülen Fetullah Gülen’in neyi oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında müjde olarak duyurduğu isim FETÖ'ye ait sosyal medya hesaplarının iki haftadır kayıp olduğunu duyurduğu Selahattin Gülen’den başkası değil. Selahattin Gülen, terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni. Öğretmen olduğu bilinen FETÖ’cü hain Selahattin Gülen Türkiye'den firar etmişti. Selahattin Gülen nerede yakalandı? Selahattin Gülen, MİT mensuplarınca Kenya’da paketlendiği öğrenildi.

Selahattin Gülen eşi kim?

Uzun yıllardır yurt dışında firarda olan FETÖ’cü hain Selahattin Gülen, öğretmenlik yaptığı biliniyor. 3 Mayıs’tan bu yana FETÖ’cü hainden haber alamadığını duyuran eşi Seriyye Gülen, “Eşimin yakalandığını düşünüyorum.” dedi. Selahattin Gülen’in 6 Kasım’dan itibaren Kenya’da bir fare gibi o delikten o deliğe girerek saklandığı öğrenildi. Vatan haini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni olan ve yurt dışında firarda olan bir diğer FETÖ’cü Kemal Gülen de Kenya’da öğretmenlik yapan Selahattin Gülen’den haber alamadıklarını doğruladı.

FETÖ'cü Selahattin Gülen'in eşi

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