Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması! İşte gönlündeki isim

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. 2023 seçimine ilişkin açıklamada bulunan Demirtaş, "HDP'nin Eylül 2021’de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz." dedi.

Beraat edip Cumhurbaşkanı adayı olacak(!)

Partisi HDP'ye göz kırpan Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini de belirterek, şöyle devam etti:

Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir. Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını da gündeme getiren Demirtaş, İBB Başkanı'nı şöyle güzelledi:

Ekrem beyi de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu’da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.