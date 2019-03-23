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Selahattin Demirtaş: Oylar CHP ve İYİ Parti'ye

PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı, terör sevici Selahattin Demirtaş, istemeden de olsa sadece AK Parti düşmanlığı yüzünden CHP ve İYİ Parti'yi destekleyeceklerini belirtti.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:43
Selahattin Demirtaş: Oylar CHP ve İYİ Parti'ye

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'yi destekleyeceklerini söyledi.

Demirtaş, "Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de iş birliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız. HDP'lileri aptal zannedenler, zekanın keskinliğini 31 Mart'ta sandıkta görecekler." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:43
  1. Hdp
  2. CHP
  3. İYİ Parti
  4. ittifak
  5. Selahattin Demirtaş
  6. 31 Mart seçimleri

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  • Hilâl Hilâl 44 dk önce
    Vatan haini terörist pkk nın siyasi uzantısıhdp denen ermeniasala örgütlechp ip sp birliktebüyükaşkyaşıyorkeMalatatürk 'ünpartisini teröristpkk nın siyasi uzantısıermeni partisi yaptınya ip meral hdp ile nikâhsızbirlikteliginizortaya çıktıgerçek yüzün görüldütemel molla ingilizajanızaten 31 martta cumhur ittifakı zilleteihaneti gösterecek.
  • Araphan Aslan Araphan Aslan 1 sa önce
    Her zaman birileri sizi kullandı şimdi sıra CHP ve ip de onlar da kullanıp atacaklar çünkü ona layıksın.

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