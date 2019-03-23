Selahattin Demirtaş: Oylar CHP ve İYİ Parti'ye

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'yi destekleyeceklerini söyledi.

Demirtaş, "Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de iş birliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız. HDP'lileri aptal zannedenler, zekanın keskinliğini 31 Mart'ta sandıkta görecekler." dedi.